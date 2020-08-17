НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Обзор

Иван Дворный: «Я понимаю, что, наверное, не прав, но в голове постоянно сидит: не играл бы я в баскетбол, пахал бы в деревне - не сидел бы в тюрьме. Может, вообще жизнь лучше сложилась бы…»