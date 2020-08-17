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НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
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НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Новости Кемерово: Кузбасский Мариинск избавили от транзитного транспорта Кузбасский Мариинск избавили от транзитного транспорта
Новости Барнаула: Туристы переполнили алтайские базы Туристы переполнили алтайские базы Новости Новосибирска: Сибирские таможенники не дали съесть пуд «соли» Сибирские таможенники не дали съесть пуд «соли»
Новости Новосибирска: Новый директор назначен в Новосибирской филармонии

Новый директор назначен в Новосибирской филармонии

Этот пост занял Александр Бочарников

Новости Новосибирска: Под Оренбургом прошли масштабные военные учения

Под Оренбургом прошли масштабные военные учения

Минобороны задействовало более 20 самолетов и вертолетов и свыше 250 единиц техники ПВО

Новости Томска: «Томь» и «Иртыш» не выявили победителя на томской стадионе

«Томь» и «Иртыш» не выявили победителя на томской стадионе

Сибирские команды сыграли вничью в первенстве ФНЛ

Новости Иркутска: Иркутское муниципальное учреждение обнаружило у себя судно с сауной

Иркутское муниципальное учреждение обнаружило у себя судно с сауной

«Эпрон-2» будет выставлен на продажу

Новости Новосибирска: В России испытывают еще одну вакцину от коронавируса

В России испытывают еще одну вакцину от коронавируса

Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступил ко второму этапу испытания вакцины от коронавируса

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На базе Барабинской ЦРБ в Новосибирской области появится онкологический центр
17 Августа 2020 г.
Скончался Николай Губенко
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Коронавирус в Новосибирской области идет на спад
16 Августа 2020 г.
Заливы Байкала оказались небезопасны для купания
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В Иркутской области число кандидатов в губернаторы сократилось до пяти
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«Пылевой дьявол» в Якутске попал на видео
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В горах Алтая туристку достали из расщелины
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